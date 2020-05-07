К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!

7 Май 2020 2020-05-07T13:02:50+03:00

У клиентов Билайн на смартфонах вместо названия сети Beeline появилась праздничная надпись #mirnoenebo75 в знак благодарности ветеранам за Великий подвиг!

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Билайн приглашает жителей Татарстана принять участие в акции памяти #mirnoenebo75, посвященной подвигу воинов Великой Отечественной войны, и сказать им «Спасибо!» за нашу свободу и мирное небо над головой!

Акция #mirnoenebo75 проводится при информационной поддержке Билайн в честь ветеранов Великой Отечественной войны и призвана объединить пользователей социальных сетей в праздновании 75-летия Победы. В рамках акции каждый пользователь, не выходя из дома, может сделать фото утреннего, дневного или вечернего неба со словами благодарности и выложить его в любой социальной сети с хештегом #mirnoenebo75.

Все фотографии и подробная информация об акции будут опубликованы на специальной странице.

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