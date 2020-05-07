2020-05-07T13:44:04+03:00
Происшествия

В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку

Ребенок пытался на ходу запрыгнуть в прицеп
Алина ГАБДУЛИНА
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Ребенок пострадал.Ребенок пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 6 мая, в селе Кугунур Куженерского района 4-летняя девочка оказалась под колесами мотоблока BR-135GB. Инцидент произошел примерно в 15.00, сообщает ГИБДД Марий Эл.

За рулем мотоблока находился 49-летний мужчина. По предварительным данным, ребенок пытался на ходу запрыгнуть в его прицеп. В результате аварии девочка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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