В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку
Ребенок пытался на ходу запрыгнуть в прицеп
Ребенок пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 6 мая, в селе Кугунур Куженерского района 4-летняя девочка оказалась под колесами мотоблока BR-135GB. Инцидент произошел примерно в 15.00, сообщает ГИБДД Марий Эл.
За рулем мотоблока находился 49-летний мужчина. По предварительным данным, ребенок пытался на ходу запрыгнуть в его прицеп. В результате аварии девочка получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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