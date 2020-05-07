В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво
В одном из магазинов сети “Магнит” в Вурнарах продавали мясные продукты с истекшим сроком годности. Продукция находилась на витрине. Это выяснила прокуратура Чувашии по время проверки торговой точки.
- Кроме того, в холодильном шкафу складского помещения магазина выявлены факты хранения пищевых продуктов с истекшим сроком годности общим весом более 4,8 килограмма, - отмечают в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор Чувашии выписал владельцу магазина штраф на 20 тысяч рублей .
Вместе с тем в Яльчикском районе продавали просроченное пиво. Коллективную жалобу на магазин “Фламинго” написали местные жители. Прибывшие на место сотрудники прокуратуры убедились в правдивости слов покупателей. Кроме того, выяснилось, что продавцов отсутствовала товаросопроводительная документация на пиво.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два административных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU