2020-05-07T12:49:37+03:00
Общество

В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво

При этом на торговую точку с пенным напитком пожаловались сами местные жители
Алина ГАБДУЛИНА
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В одном из магазинов сети “Магнит” в Вурнарах продавали мясные продукты с истекшим сроком годности.В одном из магазинов сети “Магнит” в Вурнарах продавали мясные продукты с истекшим сроком годности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В одном из магазинов сети “Магнит” в Вурнарах продавали мясные продукты с истекшим сроком годности. Продукция находилась на витрине. Это выяснила прокуратура Чувашии по время проверки торговой точки.

- Кроме того, в холодильном шкафу складского помещения магазина выявлены факты хранения пищевых продуктов с истекшим сроком годности общим весом более 4,8 килограмма, - отмечают в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор Чувашии выписал владельцу магазина штраф на 20 тысяч рублей .

Вместе с тем в Яльчикском районе продавали просроченное пиво. Коллективную жалобу на магазин “Фламинго” написали местные жители. Прибывшие на место сотрудники прокуратуры убедились в правдивости слов покупателей. Кроме того, выяснилось, что продавцов отсутствовала товаросопроводительная документация на пиво.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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