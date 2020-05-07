Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T14:40:29+03:00

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Во время режима самоизоляции многие жители столицы Татарстана выполняют все условия - на улицах не гуляли, выходили из дома в случае необходимости вынести мусор или за продуктами. Но есть и те, кто устраивал прогулки, рискуя заболеть или разнести инфекцию. Индекс самоизоляции постепенно падал, и полиция Казани провела масштабный рейд по выявлению нарушителей.

Количество патрулей было увеличено. Благодаря этому смогли охватить те районы, где традиционно привыкли отдыхать горожане, надеясь, что правоохранители не найдут их.

Тех, кто не смог предъявить справку от работодателя или цифровой пропуск на выход из дома, забирали для составления административных протоколов в отделы полиции. Для доставки использовали патрульные автомобили.

Патрули заметили и те, кто посещал магазины продуктов в крупных торговых центрах. Например, в ТЦ "Тандем" в присутствии корреспондента "Косомолки" задержали сразу четырех человек без масок. Причем каждого посетителя ТЦ охрана на входе предупреждала о работе полицейских и необходимости надеть маску.

Как сообщили в МВД Татарстана, за период рейда всего были проверены 2300 горожан. За нарушение норм административного законодательства более 250 граждан были доставлены в отделы полиции, в некоторых случаях административные протоколы были составлены на месте. Всего по за нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекли около 270 правонарушителей. За нахождение в общественном транспорте и в магазине без средств зашиты к ответственности были привлечены 70 жителей города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/777531" frameborder="0"></iframe> В Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU