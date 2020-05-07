2020-05-07T14:40:29+03:00
Общество

Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции

Очевидцем работы сотрудников полиции стала корреспондент "Комсомолки" [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Количество патрулей было увеличено.Количество патрулей было увеличено.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Во время режима самоизоляции многие жители столицы Татарстана выполняют все условия - на улицах не гуляли, выходили из дома в случае необходимости вынести мусор или за продуктами. Но есть и те, кто устраивал прогулки, рискуя заболеть или разнести инфекцию. Индекс самоизоляции постепенно падал, и полиция Казани провела масштабный рейд по выявлению нарушителей.

Количество патрулей было увеличено. Благодаря этому смогли охватить те районы, где традиционно привыкли отдыхать горожане, надеясь, что правоохранители не найдут их.

Тех, кто не смог предъявить справку от работодателя или цифровой пропуск на выход из дома, забирали для составления административных протоколов в отделы полиции. Для доставки использовали патрульные автомобили.

Патрули заметили и те, кто посещал магазины продуктов в крупных торговых центрах. Например, в ТЦ "Тандем" в присутствии корреспондента "Косомолки" задержали сразу четырех человек без масок. Причем каждого посетителя ТЦ охрана на входе предупреждала о работе полицейских и необходимости надеть маску.

Как сообщили в МВД Татарстана, за период рейда всего были проверены 2300 горожан. За нарушение норм административного законодательства более 250 граждан были доставлены в отделы полиции, в некоторых случаях административные протоколы были составлены на месте. Всего по за нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекли около 270 правонарушителей. За нахождение в общественном транспорте и в магазине без средств зашиты к ответственности были привлечены 70 жителей города.

В Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково
В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств
В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво
Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции
Пропавшего жителя Марий Эл нашли мертвым
В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь
В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда
День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»
Режим самоизоляции в Набережных Челнах: приставы закрыли сауны "Жара" и "Звезда"
В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах
В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс за 292,6 миллиона рублей
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП