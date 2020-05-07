2020-05-07T14:22:02+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств

Из-за этого, по мнению следствия, мужчина угрожавший подруге убийством, избежал ответственности
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Все началось с того, что в 2018 году после ссоры мужчина пообещал расправиться со своей знакомой. Женщина испугалась и написала в полицию заявление об угрозе убийством. Но в январе 2019 года она с удивлением узнала, что уголовное дело прекратили, и обидчик остался безнаказанным.

По данному факту СУ СКР Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Незаконное освобождение от уголовной ответственности". 25-летнего дознавателя полицейскую сначала отстранили от работы, а затем уволили из рядов МВД.

Сейчас расследование в отношении женщины завершено и материалы переданы в суд. Экс-дознаватель обвиняется по таким уголовным статьям, как "Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание", "Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание".

Бывшей полицейской грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково
В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств
В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво
Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции
Пропавшего жителя Марий Эл нашли мертвым
В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь
В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда
День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»
Режим самоизоляции в Набережных Челнах: приставы закрыли сауны "Жара" и "Звезда"
В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах
В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс за 292,6 миллиона рублей
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП