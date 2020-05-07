В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств

7 Май 2020 2020-05-07T14:22:02+03:00

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Все началось с того, что в 2018 году после ссоры мужчина пообещал расправиться со своей знакомой. Женщина испугалась и написала в полицию заявление об угрозе убийством. Но в январе 2019 года она с удивлением узнала, что уголовное дело прекратили, и обидчик остался безнаказанным.

По данному факту СУ СКР Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Незаконное освобождение от уголовной ответственности". 25-летнего дознавателя полицейскую сначала отстранили от работы, а затем уволили из рядов МВД.

Сейчас расследование в отношении женщины завершено и материалы переданы в суд. Экс-дознаватель обвиняется по таким уголовным статьям, как "Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание", "Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание".

Бывшей полицейской грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU