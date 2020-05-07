В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь

7 Май 2020 2020-05-07T11:02:11+03:00

На место происшествия также прибыли и сотрудники полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жуткая история произошла 5 мая в квартире одного из жителей Набережных Челнов. С потолка на него начала капать жидкость, похожая на кровь, с характерным запахом. Сосед из квартиры выше этажом на звонки и стуки в дверь не реагировал, пришлось вызывать полицию и спасателей.

Последние и вскрыли дверь. Выяснилось, что 62-летний хозяин квартиры скончался. Его тело пролежало несколько дней, и сукровица протекла сквозь перекрытия на этаж ниже.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила по естественным причинам, ее точную дату установят судмедэксперты Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU