В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь
Жуткая история произошла 5 мая в квартире одного из жителей Набережных Челнов. С потолка на него начала капать жидкость, похожая на кровь, с характерным запахом. Сосед из квартиры выше этажом на звонки и стуки в дверь не реагировал, пришлось вызывать полицию и спасателей.
Последние и вскрыли дверь. Выяснилось, что 62-летний хозяин квартиры скончался. Его тело пролежало несколько дней, и сукровица протекла сквозь перекрытия на этаж ниже.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила по естественным причинам, ее точную дату установят судмедэксперты Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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