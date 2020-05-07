В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда
Накануне сотрудники ГИБДД Чебоксар увидели в соцсетях записи о довольно необычном мотозаезде по улицам столицы Чувашии. Несколько девушек с почти обнаженными пятыми точками – на них были только трусики, держась за байкеров-водителей, прокатились по центру города.
Заезд был демонстративный, и его специально снимали из машины, которая ехала следом за девушками. В итоге всех участников этого голого мотозаезда были найдены.
Так, в отношении одного из мотоциклистов, доставленного в ГИБДД, составили протокол за управление транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке. Это же нарушение усматривается и за другими байкерами.
- Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности и пассажирок мотоциклов, - неожиданно отметили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU