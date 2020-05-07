В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда

7 Май 2020 2020-05-07T10:56:17+03:00

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Накануне сотрудники ГИБДД Чебоксар увидели в соцсетях записи о довольно необычном мотозаезде по улицам столицы Чувашии. Несколько девушек с почти обнаженными пятыми точками – на них были только трусики, держась за байкеров-водителей, прокатились по центру города.

Заезд был демонстративный, и его специально снимали из машины, которая ехала следом за девушками. В итоге всех участников этого голого мотозаезда были найдены.

Так, в отношении одного из мотоциклистов, доставленного в ГИБДД, составили протокол за управление транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке. Это же нарушение усматривается и за другими байкерами.

- Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности и пассажирок мотоциклов, - неожиданно отметили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU