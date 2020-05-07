Пропавшего жителя Марий Эл нашли мертвым
Завершились поиски 24-летнего Бориса Михалева. Его одновременно искали и в Зеленодольском районе Татарстана и в Волжске (Марий Эл). Напомним, молодой человек перестал выходить на связь с близкими 3 мая, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Именно последние сообщили о том, что найдено тело мужчины. Им оказался пропавший Борис Михалев. Что именно случилось с ним, выясняется.
Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.
Также в Менделеевске больше двух лет ищут Олега Чураева. Молодой отец выехал в Набережные Челны, чтобы купить комплект одежды для будущего ребенка, но обратно не вернулся до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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