2020-05-07T09:48:23+03:00
Общество

День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»

Модернизированный в столице Татарстана бомбардировщик носит имя маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца
Олег ЛУГОВОЙ
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Полет запланирован над акваторией реки Казанка.Полет запланирован над акваторией реки Казанка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 Мая в День Победы 2020 в Казани все же не обойдется без демонстрации военной техники. Так, над столицей Татарстана, а именно над акваторией реки Казанка, пролетит бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Этот модернизированный в бомбардировщик носит имя маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца.

Начало полета намечено на 11.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»
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