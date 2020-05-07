День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»

7 Май 2020 2020-05-07T09:48:23+03:00

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9 Мая в День Победы 2020 в Казани все же не обойдется без демонстрации военной техники. Так, над столицей Татарстана, а именно над акваторией реки Казанка, пролетит бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Этот модернизированный в бомбардировщик носит имя маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца.

Начало полета намечено на 11.20.

ИСТОЧНИК KP.RU