Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу

6 Май 2020 2020-05-06T17:52:15+03:00

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Сегодня, 6 мая, на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о трех возможных этапах снятия блокировки по коронавирусу. Сообщает kp.ru.

Так, этап первый – россиянам могут разрешить занятия спортом на улице. Правда, любители ЗОЖ должны делать это либо в одиночку, либо небольшими группами с учетом соблюдения безопасной дистанции.

Этап второй – отмена ограничений на прогулки и начало работы образовательных учреждений, а также снятие запрета на деятельность торговых объектов.

Третий этап – разрешение посещения парков и скверов, но опять же с соблюдением дистанции.

По словам Поповой, послаблений будет все больше и больше, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется – новых случаев станет меньше.

Так, поэтапное снятие ограничений в регионах зависит от числа инфицированных за сутки, свободных коек для больных COVID-19 в больницах и охвата населения тестированием на предмет наличия коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU