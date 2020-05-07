Режим самоизоляции в Набережных Челнах: приставы закрыли сауны "Жара" и "Звезда"

7 Май 2020 2020-05-07T09:35:32+03:00

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В Набережных Челнах, несмотря на запреты в связи самоизоляцией из-за коронавируса, две сауны продолжали принимать клиентов. Данный факт выявили во время проверки сотрудники Роспотрбнадзора Татарстана.

По решению суда эти сауны - "Жара" и "Звезда", необходимо было закрыть - их деятельность была приостановлена до принятия решения по предъявленному иску.

- Выехав по адресу расположения заведения, судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений, - сообщили в УФССП Татарстана. - В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU