В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах
В Чебоксарах 66-летнего доцента кафедры «Фармакология, клиническая фармакология и биохимия» медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова обвиняют в получении взяток.
Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2018 года через посредника доцент получил от одной из студенток 40 000 рублей за сдачу экзамена по фармакологии. После чего поставил девушке оценку «удовлетворительно».
Далее, как полагают следователи, мужчина в декабре 2018 года и мае 2019-го так же через посредника получил от другой студентки в общей сложности 30 тысяч рублей.
Эти деньги доцент взял у девушки за сдачу зачета, экзамена и отработку пропущенных тем по дисциплине «Фармакология». За деньги обвиняемый поставил зачет и допустил студентку к экзамену, но та на его сдачу так и не пришла.
- Расследование завершено и все материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Также отмечается, что по итогам расследования сейчас были возбуждены уголовные дела за дачу взятки и в отношении тех самых студенток.
ИСТОЧНИК KP.RU