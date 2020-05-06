В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах

6 Май 2020 2020-05-06T20:10:44+03:00

Одна из студенток заплатила за допуск к экзамену и в итоге не пришла на него. Фото: Анастасия Осипова

По итогам расследования уголовные дела были возбуждены и в отношении самих студентов

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В Чебоксарах 66-летнего доцента кафедры «Фармакология, клиническая фармакология и биохимия» медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова обвиняют в получении взяток.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2018 года через посредника доцент получил от одной из студенток 40 000 рублей за сдачу экзамена по фармакологии. После чего поставил девушке оценку «удовлетворительно».

Далее, как полагают следователи, мужчина в декабре 2018 года и мае 2019-го так же через посредника получил от другой студентки в общей сложности 30 тысяч рублей.

Эти деньги доцент взял у девушки за сдачу зачета, экзамена и отработку пропущенных тем по дисциплине «Фармакология». За деньги обвиняемый поставил зачет и допустил студентку к экзамену, но та на его сдачу так и не пришла.

- Расследование завершено и все материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Также отмечается, что по итогам расследования сейчас были возбуждены уголовные дела за дачу взятки и в отношении тех самых студенток.

ИСТОЧНИК KP.RU