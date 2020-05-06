Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»

6 Май 2020 2020-05-06T18:22:58+03:00

Молодой человек уже признал свою вину

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26-летнего жителя Казани обвиняют по уголовной статье «угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности».

Речь идет о случае, который произошел в марте этого года. Тогда очевидцы вызвали медиков в центр Казани для оказания помощи сильно пьяному парню – он вел себя неадекватно. Пациента решили отвезти в Горбольницу №7.

Но по пути в медучреждение в машине «скорой» парень, по версии следствия, стал агрессивным и напал на фельдшера. Он обхватил ее за шею и начал угрожать убийством.

- Потерпевшая реально восприняла эти угрозы и обратилась с заявлением в полицию. В ходе дознания свою вину молодой человек признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU