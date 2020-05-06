Работа «горячей линии» Росреестра Татарстана продолжится до завершения режима самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T15:56:59+03:00

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Управление Росреестра Татарстана продолжит проводить «горячую линию» по вопросам оформления недвижимости до завершения режима самоизоляции.

Позвонив на нее, можно, например, узнать, как оформить недвижимость в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что делать в случае приостановления государственной регистрации недвижимости.

Как пояснила и.о. заместителя руководителя Росреестра Татарстана Людмила Кулагина, данная «горячая линия» была запущена в начале апреля и ежедневно на нее поступает порядка 50 звонков. Учитывая такую востребованность, было принято решение продлить работу «горячей линии» до завершения режима самоизоляции.

Напомним, звонки принимаются по телефону (843)255-25-71 ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13 до 17.00, по пятницам – до 15.45.

ИСТОЧНИК KP.RU