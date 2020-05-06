Работа «горячей линии» Росреестра Татарстана продолжится до завершения режима самоизоляции
Управление Росреестра Татарстана продолжит проводить «горячую линию» по вопросам оформления недвижимости до завершения режима самоизоляции.
Позвонив на нее, можно, например, узнать, как оформить недвижимость в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что делать в случае приостановления государственной регистрации недвижимости.
Как пояснила и.о. заместителя руководителя Росреестра Татарстана Людмила Кулагина, данная «горячая линия» была запущена в начале апреля и ежедневно на нее поступает порядка 50 звонков. Учитывая такую востребованность, было принято решение продлить работу «горячей линии» до завершения режима самоизоляции.
Напомним, звонки принимаются по телефону (843)255-25-71 ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13 до 17.00, по пятницам – до 15.45.
ИСТОЧНИК KP.RU