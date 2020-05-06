В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава

6 Май 2020 2020-05-06T16:55:36+03:00

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Вчера, 5 мая, при помощи системы космического мониторинга были зарегистрированы две термические точки. Выехав на места, сотрудники МЧС Татарстана смогли не только вовремя потушить огонь, но и задержать тех, кто был виновен в пале травы в период особого противопожарного режима.

Первым попался житель села Александровка в Чистопольском районе республики. К приезду пожарных горела трава на площади 100 квадратных метров. Мужчину привлекли к административной ответственности за "Нарушение правил пожарной безопасности".

Еще один случай произошел на улице Восточной в Бавлах. Там горел камыш на площади 900 квадратных метров. С огнем удалось справиться при помощи ранцевых огнетушителей. Разыскали и виновного, им оказался 28-летний местный житель. Мужчину также привлекли к административной ответственности за "Нарушение правил пожарной безопасности".

- В условиях действующего в Татарстане особого противопожарного режима сумма штрафа за нарушение требований пожарной безопасности увеличена и составляет на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, - напомнили сотрудники МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU