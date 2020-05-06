Из-за эпидемии коронавируса Татарстан освободили от уплаты в 2020 году долгов федеральному центру

6 Май 2020 2020-05-06T14:48:37+03:00

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», регионы России освобождаются от уплаты долгов перед федеральным центром в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса.

- В 2020-м регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, - говорится в постановлении правительства РФ об освобождении субъектов от уплаты платежей по бюджетным кредитам.

Кредиты Татарстана, полученные из федерального бюджета, на 1 января 2020 года составляли 84,3 млрд рублей.

Депутаты Госсовета Татарстана неоднократно обсуждали необходимость «списать» с республики взятые на проведение Универсиады бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета.