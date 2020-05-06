2020-05-06T14:06:40+03:00
Общество

Сдачу ЕГЭ 2020 могут перенести на июль

В Татарстане, как и по всей России, выпускные экзамены могут перенести еще раз
Олег ЛУГОВОЙ
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Тем временем, в Минпросвещения России идут разговоры и о том, чтобы перенести также и начало учебного года в вузах.Тем временем, в Минпросвещения России идут разговоры и о том, чтобы перенести также и начало учебного года в вузах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В настоящий момент в Министерстве просвещения России решили не исключать возможность очередного переноса сроков сдачи 11-классниками ЕГЭ-2020. Озвучиваются такие месяцы, как июль или август.

Отметим, до этого речь шла о сдаче школьниками 9-х и 11-х классов выпускных экзаменов 8 и 9 июня соответственно. Перенесут ли эти даты еще раз, станет окончательно известно по окончании майских праздников.

- Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена. Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано, - цитирует kp.ru пресс-службу Минпросвещения России.

К слову, в ведомстве после сокращения для учащихся 9-классов числа ОГЭ до двух обязательных предметов, задумались, а не отменить ли для этих школьников экзамены вовсе. Есть вариант, что оценки девятиклассникам все же выставят, но по итогам их общей успеваемости.

Тем временем, в Минпросвещения России идут разговоры и о том, чтобы перенести также и начало учебного года в вузах. Предположительно, высшие учебные заведения смогут начать занятия после приема абитуриентов в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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