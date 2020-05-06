2020-05-06T19:44:21+03:00
Общество

В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс за 292,6 миллиона рублей

Его строительство должно быть завершено к концу 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги уже выделены из бюджета Татарстана.Деньги уже выделены из бюджета Татарстана.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс. Его строительство и оборудование потребует порядка 292,6 миллиона рублей. Такие деньги уже выделены из бюджета Татарстана, а соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет заверить работы до конца 2020 года. В его обязанности, помимо возведения несущих конструкций и установки оборудования войдет благоустройство территории и устройство дорожной одежды подъездных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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