Песню «День Победы» исполнили на чувашском языке

6 Май 2020 2020-05-06T13:23:00+03:00

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На еженедельном совещании врио главы Чувашии Олег Николаев, а также главы районов и городов республики, первыми оценили клип, в котором хор исполнил песню «День Победы» на чувашском языке.

Таким образом в регионе был дан старт песенному марафону «Наш День Победы», который проходит по всему Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Акция объединяет исполнителей из разных регионов ПФО в один большой народный коллектив. Музыкальные ансамбли исполняют знаменитую песню «День победы» на своих национальных языках и передают эстафету друг другу.

Известнейшее произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова спели солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни», а также популярные исполнители республики. Легендарную песню на чувашский язык перевел народный поэт республики Юрий Семендер.

- Сейчас в регионах Приволжья идет песенный марафон, посвященный Дню Победы. Песню «День Победы» исполняют на национальных языках регионы, входящие в ПФО. Вчера марафон принимала Пензенская область, завтра Кировская, а сегодня день Чувашской республики, – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Клип снимали в марте до введения ограничительных мер. Транслировать его будут в телевизионных эфирах, а также в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU