2020-05-06T17:30:15+03:00
Общество

Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году

А работа над высокоскоростной магистралью будет отложена
Алина ГАБДУЛИНА
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Известно, что трассу Москва-Казань будут строить на концессионной основе.Известно, что трассу Москва-Казань будут строить на концессионной основе.
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Несмотря на пандемии коронавируса и кризис, деньги на строительство скоростной автотрассы Москва-Казань будут выделены уже в 2020 году. Об этом “Ведомостям” заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Известно, что дорогу будут строить на концессионной основе (государственно-частное партнёрство, в ходе которого происходит вовлечение частного сектора в целях повышения эффективности использования государственной собственности или привлечение бизнеса в сферу оказания услуг, которые обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях - Ред.) .

Вместе с тем, Силуанов заметил, что строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложено. От проекта не отказываются, но работа над ним будет реализована позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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