Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Несмотря на пандемии коронавируса и кризис, деньги на строительство скоростной автотрассы Москва-Казань будут выделены уже в 2020 году. Об этом “Ведомостям” заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Известно, что дорогу будут строить на концессионной основе (государственно-частное партнёрство, в ходе которого происходит вовлечение частного сектора в целях повышения эффективности использования государственной собственности или привлечение бизнеса в сферу оказания услуг, которые обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях - Ред.) .
Вместе с тем, Силуанов заметил, что строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложено. От проекта не отказываются, но работа над ним будет реализована позже.
ИСТОЧНИК KP.RU