Из-за строительства БКК 3,7 тысяч частных домов Казани на время остались без газа
Также подача газа приостановлена на 80 коммунально-бытовых объектов
Ситуация с подачей газа должна нормализоваться к 14.00.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 6 мая, в казанском поселке Борисково произошло понижение давления газа. Это случилось из-за работ по строительству Большого казанского кольца (БКК).
Так, без газа временно остались 13,7 тысяч частных домов и 80 коммунально-бытовых объектов. Ситуация должна нормализоваться к 14.00.
- Просим жителей быть внимательными, при подключении проверить работу газовых приборов и при любом подозрении на их неисправность или запахе газа обратиться в аварийную службу 04, - отмечают в пресс-службе “Газпром трансгаз Казань”.
ИСТОЧНИК KP.RU