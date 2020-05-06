Из-за строительства БКК 3,7 тысяч частных домов Казани на время остались без газа

6 Май 2020 2020-05-06T13:03:27+03:00

Ситуация с подачей газа должна нормализоваться к 14.00. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также подача газа приостановлена на 80 коммунально-бытовых объектов

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В среду, 6 мая, в казанском поселке Борисково произошло понижение давления газа. Это случилось из-за работ по строительству Большого казанского кольца (БКК).

Так, без газа временно остались 13,7 тысяч частных домов и 80 коммунально-бытовых объектов. Ситуация должна нормализоваться к 14.00.

- Просим жителей быть внимательными, при подключении проверить работу газовых приборов и при любом подозрении на их неисправность или запахе газа обратиться в аварийную службу 04, - отмечают в пресс-службе “Газпром трансгаз Казань”.

ИСТОЧНИК KP.RU