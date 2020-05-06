В Казани, выпав из окна 7-го этажа, погибла 6-летняя девочка
Трагический несчастный случай произошел в Кировском районе столицы Татарстана сегодня, 6 мая, утром. По предварительным данным, из окна своей квартиры на 7-м этаже многоэтажки на улице Кулахметова упала 6-летняя девочка. Полученные травмы оказались смертельными, ребенок скончался на месте происшествия.
По факту гибели девочки проводится доследственная проверка. Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, ребенок остался дома один на короткое время, пока родители вышли из дома по своим делам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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