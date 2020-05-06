2020-05-06T15:15:01+03:00
Происшествия

В Казани, выпав из окна 7-го этажа, погибла 6-летняя девочка

По предварительным данным, ребенок на некоторое время остался без присмотра родителей
Лика ИСАЕВА
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В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Трагический несчастный случай произошел в Кировском районе столицы Татарстана сегодня, 6 мая, утром. По предварительным данным, из окна своей квартиры на 7-м этаже многоэтажки на улице Кулахметова упала 6-летняя девочка. Полученные травмы оказались смертельными, ребенок скончался на месте происшествия.

По факту гибели девочки проводится доследственная проверка. Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, ребенок остался дома один на короткое время, пока родители вышли из дома по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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