2020-05-06T19:01:51+03:00
Происшествия

В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка

Водитель отказался проходить медосвидетельствование
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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Во вторник, 5 мая, на улице Ореховая в Чебоксарах автомобиль Nissan X-Trai наехал на четырехлетнего мальчика. Водитель иномарки сдавал задним ходом, когда под одним из его колес оказалась ступня ребенка.

За рулем “Ниссана” был 63-летний мужчина, который отказался проходить тест на алкоголь.

- Мальчика доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой ,его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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