В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Водитель отказался проходить медосвидетельствование
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:
Во вторник, 5 мая, на улице Ореховая в Чебоксарах автомобиль Nissan X-Trai наехал на четырехлетнего мальчика. Водитель иномарки сдавал задним ходом, когда под одним из его колес оказалась ступня ребенка.
За рулем “Ниссана” был 63-летний мужчина, который отказался проходить тест на алкоголь.
- Мальчика доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой ,его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»