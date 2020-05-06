Режим самоизоляции в Татарстане: с 6 мая разрешили посещать кладбища

6 Май 2020 2020-05-06T12:42:15+03:00

Для этого, правда, нужно получить соответствующий цифровой пропуск

Изменить размер текста: A A

Со среды, 6 мая, жители Татарстана вновь могут посещать кладбища. Некоторое время из-за режима самоизоляции в связи с коронавирусом такая возможность была ограничена.

Сейчас же жители республики могут посещать могилы близких, но только получив соответствующий цифровой пропуск. В системе нужно выбрать "Цель 4". Бывать на кладбищах татарстанцам разрешили раз в неделю. На это выделяется всего один час.

Отметим, что ранее в регионе также разрешили посещать парикмахерские, заниматься спортом на свежем воздухе и чаще ездить на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU