Режим самоизоляции в Татарстане: с 6 мая разрешили посещать кладбища
Для этого, правда, нужно получить соответствующий цифровой пропуск
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Со среды, 6 мая, жители Татарстана вновь могут посещать кладбища. Некоторое время из-за режима самоизоляции в связи с коронавирусом такая возможность была ограничена.
Сейчас же жители республики могут посещать могилы близких, но только получив соответствующий цифровой пропуск. В системе нужно выбрать "Цель 4". Бывать на кладбищах татарстанцам разрешили раз в неделю. На это выделяется всего один час.
Отметим, что ранее в регионе также разрешили посещать парикмахерские, заниматься спортом на свежем воздухе и чаще ездить на дачу.
ИСТОЧНИК KP.RU