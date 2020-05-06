В Татарстане в реке Большой Черемшан обнаружили тело мужчины
Причина происшествия устанавливается
Погибшего обнаружил местный житель.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Утром во вторник, 5 мая, житель села Курманаево Нурлатского района обнаружил в реке Большой Черемшан тело мужчины. Погибшего сумели извлечь из воды на берег, опознали его быстро. Им оказался 71-летний житель села.
На мужчине была одежда и обувь. Местные жители высказали свое предположение, что пенсионер в темноте по неосторожности упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться обратно.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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