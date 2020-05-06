В Татарстане в реке Большой Черемшан обнаружили тело мужчины

6 Май 2020 2020-05-06T14:34:50+03:00

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Утром во вторник, 5 мая, житель села Курманаево Нурлатского района обнаружил в реке Большой Черемшан тело мужчины. Погибшего сумели извлечь из воды на берег, опознали его быстро. Им оказался 71-летний житель села.

На мужчине была одежда и обувь. Местные жители высказали свое предположение, что пенсионер в темноте по неосторожности упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться обратно.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU