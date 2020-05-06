В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 1 квартал 2020 года

6 Май 2020 2020-05-06T12:06:22+03:00

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В Татарстане утвердили новую величину прожиточного минимума на 1 квартал 2020 года. Она составила 9 252 рубля, что на 314 рублей больше, чем было в 4 квартале прошлого года. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 9 841 рубля, для пенсионеров — до 7 546 рублей, а для детей — до 9 333 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU