В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 1 квартал 2020 года
Теперь он оставляет 9 252 рубля
Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 9 841.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане утвердили новую величину прожиточного минимума на 1 квартал 2020 года. Она составила 9 252 рубля, что на 314 рублей больше, чем было в 4 квартале прошлого года. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отметим, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 9 841 рубля, для пенсионеров — до 7 546 рублей, а для детей — до 9 333 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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