Нападение на полицейских, погоня и стрельба в Чувашии: задержанных беглецов поместили под домашний арест

6 Май 2020 2020-05-06T11:46:41+03:00

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В отношении двух жителей Янтиковского района в возрасте 20-ти и 21-го года было возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских, а также составлены административные протоколы за пьяную езду за рулем, невыполнение требования об остановке транспортного средства и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Продолжение истории с нападением на правоохранителей, погоней и стрельбой пока вылилось в домашний арест. Именно такую меру пресечения на время следствия выбрал суд для двух молодых людей. Там, в том числе, приняли во внимание, что парни до этого к уголовной ответственности не привлекались.

Напомним, в 4 часа утра 3 мая на автодороге между городом Канаш и селом Янтиково сотрудник ГИБДД попытался остановить легковушку с пьяным водителем, но тот начал удирать, началась погоня.

В районе деревень Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино в Канашском районе машина беглеца вылетела с дороги в поле и застряла в грязи. Пока полицейские составляли на нарушителя протоколы, к месту происшествия подъехали еще 2 легковых авто. В них находились 11 молодых людей.

В том числе и подозреваемые - 20-летний задержанный является сыном пьяного водителя, уходившего от погони. По версии следствия, парень со своим 21-летним приятелем напали на полицейских, повалили их на землю и избили. В суматохе пьяный водитель попытался вместе с сыном сбежать на машине, но гаишники открыли огонь из табельного оружия. Стреляли в воздух и по колесам. Только это и смогло остановить нарушителей. Их удалось задержать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/777056" frameborder="0"></iframe> В Чувашии госавтоинспекторы стреляли по колесам легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU