2020-05-06T11:11:44+03:00
Общество

Майские праздники 2020 в Татарстане: в условиях самоизоляции было выдано более 2,1 миллиона пропусков

Большая часть жителей республики выехала на дачу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Минцифре Татарстана подсчитали, что за прошедшие майские праздники 2020 в режиме самоизоляции из-за коронавируса жителям было выдано 2 миллиона 133 тысяч цифровых пропусков на выход из дома.

- Наибольшей популярностью у татарстанцев пользовалась Цель 6 – «Выезд на дачу». За пять дней по этой цели было оформлено более 1,5 миллиона пропусков, - сообщили в ведомстве.

Всего с начала работы системы (с 1 апреля) во время режима самоизоляции в республике было выдано почти 11 миллионов цифровых пропусков на выход из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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