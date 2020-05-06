2020-05-06T17:05:45+03:00
Происшествия

Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер

О местонахождении 76-летнего Николая Семенова ничего не известно с 1 мая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Чебоксарах ищут 76-летнего Николая Семенова. Мужчина вышел из дома 1 мая, но обратно не вернулся до сих пор. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Николай ростом около 150 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная вязаная шапка, черная болоньевая куртка, темно-синее трико с белыми полосами и синие утепленные галоши с мехом.

Пенсионер может находится в другом городе или районе. Всех, кто видел его, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП
Работа «горячей линии» Росреестра Татарстана продолжится до завершения режима самоизоляции
В Казани, выпав из окна 7-го этажа, погибла 6-летняя девочка
Из-за эпидемии коронавируса Татарстан освободили от уплаты в 2020 году долгов федеральному центру
В Татарстане в реке Большой Черемшан обнаружили тело мужчины
Сдачу ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Песню «День Победы» исполнили на чувашском языке
Из-за строительства БКК 3,7 тысяч частных домов Казани на время остались без газа
Режим самоизоляции в Татарстане: с 6 мая разрешили посещать кладбища
В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 1 квартал 2020 года
Нападение на полицейских, погоня и стрельба в Чувашии: задержанных беглецов поместили под домашний арест
Майские праздники 2020 в Татарстане: в условиях самоизоляции было выдано более 2,1 миллиона пропусков
В Казани мопед на скорости врезался в керамзитные блоки: водитель госпитализирован
В Татарстане ищут пропавшего 24-летнего Бориса Михалева
В Казани легковушка столкнула 11-летнего велосипедиста на припаркованную иномарку
В Татарстане во время пожара в квартире спасли соседку-пенсионерку
В Татарстан вернулись 14 туристов из турецкой Антальи
В Татарстане без осадков и до 26 градусов тепла
Татарстанец решил помочь "внуку" и потерял 100 тысяч рублей
Напавшего на таксиста в Зеленодольске мужчину объявили в федеральный розыск
Казанский "Зенит" усилился 35-летним волейболистом