Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер

6 Май 2020 2020-05-06T17:05:45+03:00

О местонахождении 76-летнего Николая Семенова ничего не известно с 1 мая

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В Чебоксарах ищут 76-летнего Николая Семенова. Мужчина вышел из дома 1 мая, но обратно не вернулся до сих пор. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Николай ростом около 150 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная вязаная шапка, черная болоньевая куртка, темно-синее трико с белыми полосами и синие утепленные галоши с мехом.

Пенсионер может находится в другом городе или районе. Всех, кто видел его, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU