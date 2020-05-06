В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП

6 Май 2020 2020-05-06T16:10:44+03:00

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Во вторник, 5 мая, у дома №20 на улице Якурнова в Заволжском районе Ульяновска произошла авария. Примерно в 17.00 там столкнулись мотоцикл “Сузуки” и автомобиль “Фольксваген-Поло”. По предварительным данным, мотоциклист нарушил правила расположения на проезжей части в тот момент, когда легковушка поворачивала налево.

Известно, что за рулем мотоцикла находился 47-летний мужчина в шлеме, но без права управления двухколесным транспортом. Байкер отказался сдавать тест на алкоголь.

- В результате ДТП водитель мотоцикла доставлялся в медицинское учреждение, отпущен домой, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU