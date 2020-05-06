В Казани мопед на скорости врезался в керамзитные блоки: водитель госпитализирован

6 Май 2020 2020-05-06T10:33:30+03:00

Он был без шлема

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 мая, во вторник, в 16.25 на территории СНТ "Березовая роща" поселка Мирный в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 29-летний водитель мопеда, будучи лишенным права управления транспортными средствами, грубо нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на пачку керамзитных блоков.

- В результате аварии водитель получил травму головы и ноги, госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Мужчина был без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU