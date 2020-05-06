В Татарстане ищут пропавшего 24-летнего Бориса Михалева

6 Май 2020 2020-05-06T10:08:09+03:00

Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 3 мая

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Начались поиски 24-летнего Бориса Михалева. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 3 мая. Родные отмечают, что он может быть в Волжске (Марий Эл) или в Зеленодольском районе Татарстана.

Отметим, что Борис ростом около 190 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза и шрам на левой стороне лица. На момент пропажи на нем был темно-синяя толстовка с оранжевым кругом, зеленые спортивные брюки и черные кроссовки на бежевой подошве.

Всех, кто видел Бориса, просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU