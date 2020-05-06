2020-05-06T09:46:02+03:00
Происшествия

В Казани легковушка столкнула 11-летнего велосипедиста на припаркованную иномарку

На место аварии вызывали "скорую"
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали "скорую"На место аварии вызывали "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 5 мая, в 14.00 на улице Тетюшской в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, на улице возле своего частного дома катался 11-летний мальчик. Его сбил автомобиль "КИА Рио", которым управлял 29-летний водитель. Автолюбитель, как полагают госавтоинспекторы, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнул велосипедиста на припаркованный на обочине автомобиль "Рено Дастер".

- В результате аварии к ребенку вызывали медиков - он получил травму ноги, сообщили в Госавтоинспекторы Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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