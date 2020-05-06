В Татарстане во время пожара в квартире спасли соседку-пенсионерку
Пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице Ленина в Нурлат начался во вторник, 5 мая, в 17.28. Загорелась мебель в квартире на втором этаже. Едкий дым проник и в соседнюю квартиру, где находилась 71-летняя пенсионерка.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС Татарстана при помощи маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели по лестничному маршу из соседней квартиры соседку-пенсионерку. На место вызвали медиков.
- Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования: хозяин загоревшейся квартиры оставил включенным электрообогреватель и ушел.
ИСТОЧНИК KP.RU
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