В Татарстане во время пожара в квартире спасли соседку-пенсионерку

6 Май 2020 2020-05-06T09:23:56+03:00

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Пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице Ленина в Нурлат начался во вторник, 5 мая, в 17.28. Загорелась мебель в квартире на втором этаже. Едкий дым проник и в соседнюю квартиру, где находилась 71-летняя пенсионерка.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС Татарстана при помощи маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели по лестничному маршу из соседней квартиры соседку-пенсионерку. На место вызвали медиков.

- Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и

эксплуатации электрооборудования: хозяин загоревшейся квартиры оставил включенным электрообогреватель и ушел.

ИСТОЧНИК KP.RU