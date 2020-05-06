В Татарстан вернулись 14 туристов из турецкой Антальи

6 Май 2020 2020-05-06T08:37:29+03:00

Всех вернувшихся в Татарстан из-за рубежа отправили на карантин в санаторий"Ливадия" Фото: Из материалов пресс-службы

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Сегодня, 6 мая, ночью в Казань из международного аэропорта Уфы привезли 14 жителей Татарстана. Самолет прилетел из Антальи (Турция). Это был вывозной рейс для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.

Всех жителей республики на автобусе перевезли в Казань и на 14-дневный карантин разместили в обсерватор санатория "Ливадия". Там они будут находиться под наблюдением врача.

Утром у всех вновь прибывших возьмут анализы, они пройдут медицинский осмотр, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU