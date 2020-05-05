В Татарстане без осадков и до 26 градусов тепла

5 Май 2020 2020-05-05T18:06:20+03:00

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Теплая погода, установившаяся в Татарстане в последние дни, сохранится и 6 мая. Так, в ближайшую среду на территории республики будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем местами порывами до 15-17 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU