В Татарстане без осадков и до 26 градусов тепла
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Погода будет комфортной.
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Теплая погода, установившаяся в Татарстане в последние дни, сохранится и 6 мая. Так, в ближайшую среду на территории республики будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем местами порывами до 15-17 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU