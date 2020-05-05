Напавшего на таксиста в Зеленодольске мужчину объявили в федеральный розыск
В полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что на него напал неизвестный. По словам водителя, неизвестный мужчина заказал такси из Казани в Зеленодольск. Доехав до места назначения, пассажир достал из кармана нож и, угрожая им водителю, пытался похитить у последнего золотую цепочку. Затем, схватив с панели автомобиля денежные средства, убежал.
Полицейскими была изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной на фасаде детского сада, где видно, как потерпевший борется с неустановленным парнем.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Зеленодольскому району было установлено, что данное преступление совершил 29-летний житель Зеленодольска. Потерпевший опознал злоумышленника по представленным фото. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник объявлен в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU