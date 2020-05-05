В Казани погиб мотоциклист с 46-летним стажем

5 Май 2020 2020-05-05T12:23:18+03:00

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4 мая в 19.57 у дома №6 «Б» по улице Чуйкова в Казани произошло ДТП. 62-летний мужчина управляя мотоциклом «Стелс», наехал на бордюрный камень разделительной полосы, после чего упал с мотоцикла. От полученных травм мужчина, водительский стаж которого составлял 46 лет, скончался на месте.

- Строго соблюдайте Правила дорожного движения, будьте внимательны и осторожны! При движении на двухколесных транспортных средствах не забывайте о средствах защиты. Уважайте других участников дорожного движения! И помните, дорога ошибок не прощает! - настоятельно советуют мотоциклистам сотрудники МВД РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU