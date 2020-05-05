Мать зарезала безработного сына

5 Май 2020 2020-05-05T13:32:35+03:00

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Трагический инцидент произошел в Альметьевске. 60-летняя пенсионерка поссорилась со своим 37-летним безработным сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщина взяла в руки нож и ударила сына. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали пенсионерку. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU