2020-05-05T13:32:35+03:00
Происшествия

Мать зарезала безработного сына

Ссора возникла из-за алкогольного опьянения сына
Владимир КРУПСКИЙ
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Пенсионерку задержали.Пенсионерку задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагический инцидент произошел в Альметьевске. 60-летняя пенсионерка поссорилась со своим 37-летним безработным сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщина взяла в руки нож и ударила сына. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали пенсионерку. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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