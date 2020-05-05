Татарстанец решил помочь "внуку" и потерял 100 тысяч рублей
Он попался на уловку мошенников
Пенсионер поверил позвонившим аферистам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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66-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников. Ему позвонил неизвестный, который сообщил, что его внук якобы стал виновником ДТП и чтобы решить данную проблему необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионер испугался за родственника и перечислил злоумышленникам необходимую сумму.
Правда, внук ни в какую аварию не попадал. Удостоверившись в этом, пенсионер сообщил о произошедшем в полицию. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU