2020-05-05T16:49:20+03:00
Происшествия

Татарстанец решил помочь "внуку" и потерял 100 тысяч рублей

Он попался на уловку мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
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Пенсионер поверил позвонившим аферистам.Пенсионер поверил позвонившим аферистам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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66-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников. Ему позвонил неизвестный, который сообщил, что его внук якобы стал виновником ДТП и чтобы решить данную проблему необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионер испугался за родственника и перечислил злоумышленникам необходимую сумму.

Правда, внук ни в какую аварию не попадал. Удостоверившись в этом, пенсионер сообщил о произошедшем в полицию. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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