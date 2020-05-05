Казанский "Зенит" усилился 35-летним волейболистом

5 Май 2020 2020-05-05T14:26:15+03:00

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Вторым новобранцем "Зенита" в межсезонье стал 35-летний блокирующий Артём Смоляр. Опытный волейболист по ходу карьеры сыграл более 250 матчей в суперлиге и становился серебряным призёром чемпионата России в составе "Белогорья".

Кроме клуба из Белгорода Смоляр успел поиграть за "Металлоинвест" из Старого Оскола, "Югру-Самотлор" из Нижневартовска, "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга, "Газпром-Югру" из Сургута и новосибирский "Локомотив". Минувший сезон Смоляр провел в "Динамо" из Ленинградской области.

В 2014 и 2015 годах Смоляр привлекался в сборную России для выступления вв Мировой лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU