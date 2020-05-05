Ульяновцы споют "День Победы" вместе со всей страной

5 Май 2020 2020-05-05T11:42:12+03:00

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Тысячи ульяновцев готовятся присоединиться к всероссийскому флешмобу и исполнить песню "День Победы". Массовое исполнение данного произведения намечено на 9 мая в 19:00 по местному времени. Присоединиться к акции может любой желающий. Необходимо после минуты молчания открыть окно в своем доме или выйти на балкон и начать петь.

Участие во Всероссийской народной музыкальной акции намерены принять сотни городов нашей страны. Напомним, что ранее идею исполнить песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» поддержал глава государства Владимир Путин.

- Думаю, что нам удастся всем вместе, взяв фотографии героев-ульяновцев, память о которых бережно хранится в каждой семье, исполнить знаменитую песню. Сегодня как никогда нужно поддерживать друг друга, помнить о том, что даже самые тяжёлые испытания когда-нибудь закончатся. Призываю горожан присоединиться к акции в память о бессмертном и великом подвиге, сказать ещё раз спасибо, - отметила заместитель главы Ульяновска Инна Митрофанова.

ИСТОЧНИК KP.RU