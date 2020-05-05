2020-05-05T10:47:33+03:00
Общество

Самозанятым в Казани начали раздавать продуктовые наборы

Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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4 мая в культурном центре «Сайдаш» начали раздавать продуктовые наборы самозанятым и индивидуальным предпринимателям Советского района, работающим в областях, наиболее пострадавших от кризиса. Всего помощь получат 845 жителей района, прием заявок на получение продуктовых наборов продолжается.

Раздача продуктовых наборов будет продолжаться в течение нескольких дней. В течение первого дня планировалось раздать около 50-60 наборов.

На сегодняшний день от самозанятых и предпринимателей, проживающих в Советском районе, поступило порядка 200 заявок, сообщает пресс-служба администрации района.

Напомним, помощь нуждающимся жителям республики оказывается по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Продуктовые наборы будут выдавать один раз в две недели в течение двух месяцев семьям, пострадавшим в сложившейся ситуации и не получающим помощь из других источников. Среди них семьи с детьми, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса. Всего в Казани помощь получат 14 тысяч 967 семей.

Самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в областях, наиболее пострадавших от кризиса, просят обратиться на горячие линии в районные администрации по телефонам:

+7(843)519-34-47 – Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-31-41, 264-30-86 – Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 – Кировский и Московский районы;

+7(843)272-01-05, 272-35-03 – Советский район.

Горячие линии работают с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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