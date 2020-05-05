2020-05-05T09:50:41+03:00
Спорт

Без мяча и соблюдая дистанцию: Футболисты ульяновской "Волги" приступили к тренировкам

Команда тренируется учитывая все меры предостороженности
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Волга".Фото: ФК "Волга".
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Пока в Российском футбольном союзе решают доигрывать ли сезон, приостановленный в середине марта из-за распространения коронавируса, футболисты ульяновской "Волги" провели первую тренировку после долгой паузы.

Это стало возможным благодаря открытию пяти плоскостных сооружений для спортсменов групп спортивного совершенствования на основании Указа Губернатора "О введении режима повышенной готовности" и соответствующего распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

- Игроки тренируются без мяча, соблюдая дистанцию и остальные меры предосторожности, - пояснили в пресс-службе ульяновского клуба.

Отметим, что на данный момент "Волга" занимает 8 место в зоне "Урал-Поволжье" второй лиги. Шансов на повышение в классе у команды почти не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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