Мексиканка вместо доминиканки: Волейбольное "Динамо" сделало американскую рокировку

5 Май 2020 2020-05-05T08:59:48+03:00

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Волейбольное "Динамо" из Казани определилось с составом легионеров на предстоящий сезон. Как известно, российские клубы могут заявлять в состав только двух иностранных спортсменок. Одно место в клубе оставили за Самантой Фабрис. Другую вакансию заполнил мексиканская доигровщица Саманта Брисио. Она заменит в составе команды полюбившуюся болельщикам доминиканку Стефанию де ла Круз.

Отметим, что обе Саманты уже играли вместе в сезоне 2017/2018 в составе итальянского "Конельяно", где были главной ударной силой.

Саманта Брисио в своё время стала самым молодым игроком за всю историю сборной Мексики. Она дебютировала за главную команду страны в 15 лет. В последующие несколько лет Брисио играла как за молодёжную, так и за взрослую сборную Мексики, регулярно получая номинации «Лучшего бомбардира» на различных турнирах. С 2012 по 2015 годы училась в университете Южной Калифорнии (США), параллельно «зажигая» на кортах Американской студенческой лиги. Причём по словам тренера её университетской команды Мика Хейли, болельщики проезжали более 200 километров, чтобы только взглянуть на игру Саманты. Как следствие, в последний год обучения Брисио собрала целую охапку премий «Игрок года» по версиям различных спортивных изданий, а также от Американской ассоциации волейбольных тренеров.

Профессиональную карьеру Саманта Брисио начала с полугодичного выступления за команду "Чесапик Райзинг Тайд" в недолго просуществовавшей Премьер-лиге США. А уже летом 2016 мексиканку сходу пригласили в "Конельяно". В итальянскую Серию А1 Саманта ворвалась со званием MVP Суперкубка Италии, где её команда победила "Бергамо". Последовавшие затем травмы помешали Брисио закончить сезон, но «золото» Кубка Италии и «серебро» Лиги чемпионов, всё-таки, добавились в её копилку. При этом «Конельяно» продлил с ней контракт на сезон 2017/2018. Тот сезон завершился для клуба Саманты золотым успехом.

Затем мексиканская волейболистка перебралась в турецкий "Фенербахче", а минувший сезон провела вновь в Италии, но уже в составе "Скандиччи". На момент приостановки чемпионата Италии из-за коронавируса теперь уже бывшая команда Брисио шла на четвертом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU