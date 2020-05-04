В Казань прибыл самолет из Берлина

4 Май 2020 2020-05-04T18:32:15+03:00

Самолет отправился дальше в Новосибирск Фото: Алина НИЗАМОВА

На борту было 120 туристов, которых вернули в Россию

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В международном аэропорту "Казань" сегодня, 4 мая, в 17.03 прибыл самолет из Берлина (Германия). На его борту было 120 россиян, которые не могли вернуться домой после объявления пандемии из-за коронавирусной инфекции - отменили все пассажирские рейсы между странами.

В Казани вышли жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей. Татарстанцы отправляются на карантин в санаторий "Ливадия".

После высадки части пассажиров, остальные - жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайского края, улетели в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU