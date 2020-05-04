В Татарстане во время пожара на даче погибли 54-летние супруги
Пожар в СНТ "Волжанка" в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района начался в 13.10 в понедельник, 4 мая. К приезду пожарных огнем был полностью объят садовый дом.
Локализовали огонь в 13.38, в 13.50 произошла ликвидация открытого горения.
Во время разбора завалов на месте возгорания были обнаржены тела хозяев - 54-летних супругов.
Пламя полностью охватило домФото: МЧС Татарстана
- Предварительная площадь пожара - 14 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Точная причина пожара и гибели людей устанавливается сотрудниками ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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