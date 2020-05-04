В Казани телефон задержанной помог установить места наркозакладок
Во время задержания одной из наркозакладчиц на территории Ново-Савиновского района столицы Татарстана сотрудникам полиции помог телефон злоумышленницы.
Оперативники Казани задержали 39-летнюю женщину, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".
Во время личного досмотра у задержанной изъяли телефон, в котором обнаружились фотографии с подробными координатами мест закладок наркотиков. Решили проверить, все ли "посылки" уже забрали, и обнаружили в одном из тайников возле дома по улице 12-я Кадышевская пакет, обмотанный несколькими слоями изолент. В этом пакете находилось 20 свёртков с порошкообразным веществом.
Провели экспертизу, и оказалось, что в пакете был мефедрон, общая масса изъятого 19,5 грамм.
Задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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