В Казани телефон задержанной помог установить места наркозакладок

4 Май 2020 2020-05-04T16:05:50+03:00

Женщину задержали по подозрению в торговле наркотиками Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств"

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Во время задержания одной из наркозакладчиц на территории Ново-Савиновского района столицы Татарстана сотрудникам полиции помог телефон злоумышленницы.

Оперативники Казани задержали 39-летнюю женщину, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".

Во время личного досмотра у задержанной изъяли телефон, в котором обнаружились фотографии с подробными координатами мест закладок наркотиков. Решили проверить, все ли "посылки" уже забрали, и обнаружили в одном из тайников возле дома по улице 12-я Кадышевская пакет, обмотанный несколькими слоями изолент. В этом пакете находилось 20 свёртков с порошкообразным веществом.

Провели экспертизу, и оказалось, что в пакете был мефедрон, общая масса изъятого 19,5 грамм.

Задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU