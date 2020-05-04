2020-05-04T16:05:50+03:00
Происшествия

В Казани телефон задержанной помог установить места наркозакладок

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств"
Лика ИСАЕВА
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Женщину задержали по подозрению в торговле наркотикамиЖенщину задержали по подозрению в торговле наркотикамиФото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Во время задержания одной из наркозакладчиц на территории Ново-Савиновского района столицы Татарстана сотрудникам полиции помог телефон злоумышленницы.

Оперативники Казани задержали 39-летнюю женщину, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".

Во время личного досмотра у задержанной изъяли телефон, в котором обнаружились фотографии с подробными координатами мест закладок наркотиков. Решили проверить, все ли "посылки" уже забрали, и обнаружили в одном из тайников возле дома по улице 12-я Кадышевская пакет, обмотанный несколькими слоями изолент. В этом пакете находилось 20 свёртков с порошкообразным веществом.

Провели экспертизу, и оказалось, что в пакете был мефедрон, общая масса изъятого 19,5 грамм.

Задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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