2020-05-04T13:34:17+03:00
Происшествия

В Чувашии госавтоинспекторам пришлось стрелять по колесам, задерживая напавших на них людей

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленники напали на полицейскогоЗлоумышленники напали на полицейскогоФото: МВД по Чувашской Республике
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Уголовное дело в отношении двух жителей Янтиковского района в возрасте 20 и 21 лет было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как успели установить следователи, все произошло в 4.00 в воскресенье, 3 мая на автодороге Аниш, расположенной между городом Канаш и селом Янтиково. Инспектор ДПС МВД Чувашии обратил внимание на "девятку", которой управлял пьяный мужчина. Водитель начал удирать от погони, и между деревнями Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино в Канашском районе его легковушка вылетела в поле, где застряла в грязи. Когда сотрудники полиции составляли административные протоколы на нарушителя, подъехало еще 2 автомобиля, в которых находилось 11 молодых людей, в том числе 20-летний сын административно-задержанного и его 21-летний друг. Эти двое молодых людей напали на инспектора, повалили его на землю и избили. Когда нарушитель и его 20-летний сын попытались скрыться с места происшествия, полицейский произвел 8 выстрелов по колесам автомобиля, и задержал злоумышленников.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших, сообщили в СУ СКР Чувашии.

В отношении отца 20-летнего подозреваемого составлен протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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