В Чувашии пьяный мужчина зарезал старшего брата

4 Май 2020 2020-05-04T12:01:56+03:00

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Уголовное дело в отношении 31-летнего жителя деревни Кугеево Мариинско-Посадского района республики было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Все произошло 1 мая в 19.00 в доме участников трагедии. Как полагают следователи, между матерью и ее младшим сыном начался скандал. Женщина выговаривала мужчине из-за его нежелания работать, и эту ссору услышал старший 37-летний сын женщины. Он зашел домой со двора, и вступился за мать. Затем между братьями началась ссора, и подозреваемый схватился за нож. Он ударил старшего брата в бок и в пах, и от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU